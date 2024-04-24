Банк ВТБ с мая 2024 года начнет выдавать ипотеки на жилье в Крыму

Взять ипотеку на покупку жилья на крымском полуострове можно будет онлайн из любого региона России или очно в четырех офисах банка РНКБ, сообщает пресс-служба банка ВТБ .

Желающим лично оформить ипотеку на жилье в Крыму можно будет прийти в любой из четырех офисов РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе или Ялте. В любом из отделений ВТБ в Краснодаре или Ростове-на-Дону также можно будет оформить ипотеку, придя в офис.

Для удобства клиентов, ВТБ сократил перечень необходимых документов для ипотеки почти на 20 пунктов. С августа 2024 года ипотеку в банке смогут оформлять иностранцы.

У жителей Крыма впервые появится возможность приобретать в ипотеку землю и недвижимость, находящуюся в залоге у другого банка. При сделках с новостройками у клиентов ВТБ будет возможность сочетать рыночные программы с государственными.

Ранее Минфин заявил, что намерен изменить условия для семейной ипотеки в небольших городах России. Процентная ставка при этом будет составлять не меньше 6% годовых.