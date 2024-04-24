«Известия»: условия семейной ипотеки могут изменить в малых городах

Российский Минфин планирует изменить условия получения семейной ипотеки в малых городах, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

Отмечается, что процентная ставка в этом случае будет составлять не менее шести процентов годовых.

Чебесков пояснил, что упор в первую очередь будет делаться на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства, так как в малых городах страны возводится небольшое количество многоквартирных домов. Также и сами россияне в большинстве своем хотят жить в собственных домах.

Минфин на сегодняшний день обсуждает детали программы, поэтому говорить подробнее о ставках пока рано, резюмировал Чебесков.