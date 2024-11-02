Аварийный многоквартирный дом снесли в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, на улице Кооперативная ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 34. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилой дом 1958 года постройки — двухэтажный, кирпичный, общей площадью порядка 875 кв. м. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным, затем были проведены мероприятия по расселению 27 жилых помещений. После чего продолжительное время здание находилось в заброшенном состоянии, частично разрушились основные элементы конструкции. Прилегающая территория была замусорена, ограждение отсутствовало. Строение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано летом текущего года силами администрации городского округа Балашиха», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок полностью освобожден от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован и вывезен.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 366 объектов незавершённого строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 210 объектов, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.