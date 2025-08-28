Андрей Воробьев проверил ход строительства 17-этажного дома в Ступине

277 жителей г. о. Ступино переселят из аварийного жилья в новый дом, строящийся в мкр. Центральный на ул. Чайковского. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ступино славится большим количеством промышленных предприятий. Здесь есть много рабочих мест, компании набирают специалистов, поэтому власти стараются строить в городе новое качественное жилье, в том числе там, где раньше располагались бараки.

«По президентской программе мы стараемся переселить всех, кто живет в безнадежно устаревшем жилье. Поэтому мы здесь для того, чтобы убедиться, что дом строится, работы идут в срок. В декабре планируем ввести его в эксплуатацию, затем начнется внутренняя отделка. Ключевая задача — в конце первого полугодия 2026-го приступить к выдаче ключей», — сказал губернатор.

Он добавил, что новое жилье строится и для того, чтобы расселить жителей из аварийного жилья и чтобы дать возможность переехать в город инженерам, врачам, учителям.

Новое 17-этажное здание готово на более чем 70%. Подошли к концу монолитные работы, заканчивается прокладка канализации и водоснабжения, также специалисты находятся в процессе подключение инженерных сетей. Всего на стройке работают 76 человек.

Администрация округа закупает в новом доме 154 готовые квартиры с отделкой (из 256). Туда переедут жители домов на ул. Андропова (д. 18, 20, 22), Кирова (д. 2, 4, 5, 7, 9), Крупской (д. 3, 12, 14), Молодежной (д. 1, 3, 5, 7, 9/67), Некрасова (д. 11, 15, 17), которые были признаны аварийными после 2017 года.

В новый дом на ул. Чайковского из аварийного жилья на ул. Молодежной в следующем году заселится Татьяна Денежкина и ее семья.

«Ждем ключей, уже даже сходили и посмотрели будущую однокомнатную квартиру. Будем жить на третьем этаже. Здорово, что рядом с новым домом есть школа, садик, все, что нужно», — рассказала Татьяна.

На первом этаже дома будут магазины и объекты сферы услуг. Во дворе разместят парковку, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с беседками и скамейками. Рядом с МКД находятся школа, детский сад и поликлиника.

Программа переселения в Ступине

Всего в эту программу расселения вошли 28 домов, это 1002 человека. На данный момент, помимо квартир на ул. Чайковского, закуплено еще 18 в доме на ул. Горького. 23 собственника получили выкупную стоимость за свое аварийное жилье. Также оформлено 34 жилищных сертификата, благодаря которым жители могут приобрести квартиру сразу в любом уголке Подмосковья. Также администрация хочет закупить 200 квартир в мкр. Юго-Западный Ступина и п. Михнево. Полностью завершить программу расселения планируется до конца 2028 года.

В округе было 40 аварийных домов (417 квартир), признанных аварийными до 2017-го, там жили 679 человек. Для них в 2023-2024 гг. построено два дома на ул. Горького, куда переехало 472 жильца. Остальные либо воспользовались жилищными сертификатами, либо переехали в квартиры, приобретенные администрацией на вторичном рынке.

«Мы получили ключи от новой квартиры в июне, уже практически заехали. Выдали нам ее с хорошим ремонтом, с сантехникой. Квартиру дали побольше, было 52 кв. м, а получили 60», — сказала Екатерина Пеняева, которая переезжает с семьей в новый дом на ул. Горького.