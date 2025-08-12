Андрей Воробьев: новый корпус гимназии №5 в Дзержинском откроют 1 сентября

К 1 сентября в Дзержинском в округе Люберцы планируют достроить новый корпус гимназии №5, который рассчитан на 1,2 тыс. мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ, поговорил со строителями и педагогами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый корпус гимназии №5 будет рассчитан на 1,1 тыс. учащихся и 100 детей, которые пойдут в детский сад. Учреждение станет крупнейшим воспитательно-образовательным комплексом в Дзержинском. В него будут входить еще один общеобразовательный корпус и три дошкольных отделения.

«Наша задача — достроить к 1 сентября эту большую школу, которой коллектив педагогов и дети уже дали название „Успех“. Это 7-этажное образовательное учреждение. Здесь уже все готово, хочу пожелать учителям и детям успешного обучения в этой гимназии. А старую школу мы начинаем капитально ремонтировать по президентскому проекту. В следующем учебном году она также будет радовать глаз», — заявил Воробьев.

Возведение нового здания на улице Угрешской ставили на паузу из-за проблем с финансами у подрядчика. В 2024 году работы начали проводить снова. В данный момент они уже почти окончены.

На объекте трудятся в две смены около 400 рабочих. В кабинетах размещают новую мебель, оборудуют пищеблок, устанавливают гардеробную зону. Также территорию благоустраивают.