Андрей Воробьев: Елена Волкова возглавила Минжилполитики Подмосковья

«Очень надеюсь, уже в новом качестве в большом министерстве вы также сможете выстроить процессы, которые позволят увидеть и экономическую целесообразность, ход работ, защиту граждан, которые приобретают жилье, собираются приобретать», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Елена Волкова ранее занимала пост министра правительства Подмосковья по конкурентной политике. До этого, в 2016 году, она была назначена председателем комитета по конкурентной политике Московской области, а ранее была первым зампредом комитета.

Пост главы Минжилполитики Московской области ранее занимала Инна Федотова. Она стала советником губернатора региона.