Инна Федотова станет советником губернатора Подмосковья

«Инна Аркадьевна долго в сфере жилищной политики работала. Работала успешно. Сейчас она будет продолжать свою деятельность с акцентом на нюансы КРТ советником губернатора в ранге министра», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее Инна Федотова являлась министром жилищной политики Московской области. Ее на этой должности сменила экс-министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Федотова возглавляла Минжилполитики с момента его формирования в 2018 году. До этого она была первым заместителем министра областного строительного комплекса.