Аналитики «Циана» ожидают рост спроса на загородное жилье в 2026 году

Спрос на загородное жилье в России может начать восстанавливаться в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки и медленного роста цен, сообщает Газета.ru .

В первом полугодии рынок загородной недвижимости оставался под давлением дорогой ипотеки, изменений в семейной программе и рекордно снежной зимы. Тем не менее продажи выросли: домов продано на 5% больше, участков — на 11% по сравнению с началом прошлого года, сообщили аналитики «Циана».

Средняя цена домов с начала года увеличилась на 2%, за год — на 6%, что ниже инфляции. В ряде регионов рост оказался выше из-за ограниченного предложения: в Удмуртии, Коми, Псковской, Сахалинской и Астраханской областях цены выросли на 20–31%. В Московской области рост составил 9%, в Краснодарском крае зафиксировано снижение на 4%, в Ростовской области — плюс 3%, в Башкортостане — 1%.

Земельные участки за год подорожали в среднем на 1,5%. Объем предложения вырос на 7%, что сдерживает цены. В Курганской области, Забайкальском крае и Якутии рост превысил 30%, тогда как в ХМАО, ЯНАО и Ингушетии зафиксировано снижение на 18–24%.

«В 2026 году ожидаем восстановительный рост спроса на фоне снижения ключевой ставки и постепенной адаптации рынка к продажам через эскроу. Способствовать увеличению активности покупателей будет длительное отсутствие роста цен. Темпы роста цен будут ниже инфляции (+4–6% за год), так как ипотека остается дорогой, а других драйверов спроса на рынке нет», — прокомментировала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

