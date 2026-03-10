Александр Ревва продает свою двухэтажную виллу с садом на Кипре

51-летний комик и шоумен Александр Ревва избавляется от своей недвижимости на Кипре. Он выставил на продажу виллу с огромным участком за 1,2 млн евро, сообщает SHOT .

Артист продает двухэтажную виллу, находящуюся на холме престижного района Пиргос в пригороде Лимассола. Общая площадь дома составляет 500 кв. м. В доме четыре спальни, каждая с террасой, большая кухня с гостиной, кабинетом и отдельной комнатой для прислуги, исключающая пересечение с хозяевами.

Вилла располагается на участке в 4 тыс. «квадратов». Есть благоустроенный ухоженный сад, бассейн с душевой, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом, большая парковка для машин и причал для лодки. Расстояние до моря — 800 м.

За виллу вместе с техникой и мебелью семья комика хочет получить 1,2 млн евро (около 110 млн рублей).

Раньше жена Реввы Анжелика сдавала кипрскую виллу в аренду. Летом 2025 года пожить здесь можно было за 8 тыс. евро (примерно 727 тыс. рублей). В январе 2026 года дом с участком выставили на продажу. За два месяца покупателя на него не нашлось.

