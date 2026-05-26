Адиль Касумов отметил 89-летие в Подмосковье

Адиль Касумов родился 26 мая 1937 года в Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960 году он окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик» и начал трудовую деятельность инженером-технологом Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

С 1961 по 1975 год занимал должности заместителя директора, а затем директора завода. В строительном комплексе Московской области Касумов проработал более 50 лет, из них свыше 30 лет — на руководящих должностях. Он прошел путь от рядового инженера до руководителя крупнейшего стройкомплекса, объединившего строительные организации региона.

За многолетний труд Касумов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалями и высшими наградами Московской области, а также удостоен двух премий совета министров СССР. В 2007 году постановлением губернатора ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.