96 квартир для переселенцев из аварийного жилья Солнечногорска сдадут в 2024 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым и прокурором округа Артемом Шишовым проверили строительство ЖК «Новый город» в мкр Локомотивный поселка Поварово Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время строители ведут работы по устройству внутриплощадочных сетей, инженерных систем. Также продолжаются отделочные работы. Стройготовность достигла 80%. На придомовой территории уже установлены игровые и спортивные элементы, продолжается благоустройство.

Десятиэтажный корпус площадью порядка 5 тыс. кв. метров рассчитан на 96 квартир. В доме имеются просторные лоджии и холлы. Все квартиры — для переселения жителей округа из аварийного жилого фонда.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2024 года.

ЖК «Новый город» расположен в районе с развитой инфраструктурой. Для будущих новоселов уже имеется детский сад, школа, отделение банка, детская поликлиника, физкультурно-оздоровительный центр и супермаркеты, остановки общественного транспорта. От ж/д платформы «Поварово-1» можно доехать до Ленинградского вокзала за 40 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.