95 жителей Подмосковья переехали в безопасное жилье на прошлой неделе

На прошлой неделе в Подмосковье завершилось расселение 95 человек из аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на прошедшей неделе в Подмосковье расселены 95 человек в шести округах», — говорится в сообщении.

Всего было расселено 25 жилых помещений общей площадью 1 234 кв. м в городских округах Серпухов, Солнечногорск, Шатура, Волоколамском, Дмитровском и Пушкинском округах.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Это важный шаг к улучшению качества жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.