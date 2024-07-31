5 учителей из Химок получили сертификаты по программе «Социальная ипотека»

Пять учителей городского округа Химки получили сертификаты на улучшение жилищных условий по программе губернатора Московской области «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из участников программы является учитель информатики в школе «Лига первых» Наталья Ищенко. По специальности она трудится уже больше 24 лет, 15 из них педагог работает в Химках.

«Хочу поблагодарить правительство Московской области за то, что с этого года у педагогов многих специальностей появилась возможность претендовать на получение социальной ипотеки. Я очень люблю свое дело и мне особенно приятно, что мои заслуги оценили по достоинству», — рассказала педагог Наталья Ищенко.

Вместе с Натальей Ищенко сертификаты получили четыре ее коллеги из Химок. В их числе — Юлия Викторова, учитель начальных классов, Наталья Великанова, учитель русского языка из «Аэрокосмического лицея», Виктория Коровина, учитель русского языка и литературы из школы № 30 и учитель физики из «Лиги первых» Екатерина Попова.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Она предусмотрена не только для учителей, но и для врачей, молодых ученых и других уникальных специалистов. В рамках данной программы правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на соципотеку, а сами участники платят только проценты по ипотечному кредиту.

«В нашем округе и в области уделяют особое внимание поддержке специалистов, которые работают в сфере образования. Помимо социальной ипотеки, для местных учителей и воспитателей предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе — компенсация за аренду жилья, пособие молодым специалистам и многое другое», — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

Химкинские учителя могут воспользоваться служебным жильем. Кроме того, местные педагоги могут получить компенсацию проезда, а также санаторно-курортные путевки. Преподавателям, подготовившим двух и более стобалльников на ЕГЭ, также начисляют дополнительные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.