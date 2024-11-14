47 тыс человек в Подмосковье планируют переселить из аварийного жилья до 2028 г

Власти Подмосковья планируют до конца 2027 года году переселить 47 тыс. человек из аварийного жилья, сообщил первый заместитель министра строительного комплекса региона Константин Лапин в ходе 97-го заседания Московской областной думы.

«Основной вызов, который стоит перед нами, — это выполнение поручения губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева — ред.) о расселении всего аварийного фонда Московской области. Общий объем составляет порядка 800 тыс. кв. метров, где проживает порядка 47 тыс. граждан. Необходимо завершить их переселение до конца 2027 года», — сказал Лапин.

Он отметил, что в 2022 году из аварийного жилья расселили 3,8 тыс. человек, которые проживали на площади в 61 тыс. кв. метров. Уже к 2024 году специалисты расселили 100,7 тыс. кв. метров, новое жилье получат 5,8 тыс. человек.

«В этом году уже построены дома для расселения 1318 семей. Это дом в Солнечногорске, это знаковое событие для округа. 4 дома в Богородском городском округе, построили 3 дома в городском округе Пушкинский. Там расселили 430 семей и полностью закрыли программу в этом городском округе», — добавил Лапин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.