45 аварийных домов планируют расселить в Серпухове до 2027 года

В городском округе Серпухов до 2027 года в расселить 45 многоквартирных домов (около 500 человек), которые признаны аварийными, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Серпухове губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко. Они обсудили темы строительства и ремонта соцобъектов, проведения программы благоустройства, модернизации системы ЖКХ и другие вопросы.

Все аварийные дома расселяются по госпрограмме.

Еще в муниципалитете реализуется 4 проекта комплексного развития территорий. В рамках КРТ планируют расселить 9 многоквартирных домов в мкр. Чернышевского, 13 домов в мкр. Ногина, 6 домов в районе ж/д вокзала (также мкр. Ногина) и 12 домов на улицах Джона Рида, Лермонтова и Центральной.

Также в разговоре затронули тему индустриальных парков. В округе работают 3 индустриальных парка (свыше 120 резидентов).

В 2025 году создана особая экономическая зона «Большой Серпухов». Заключены соглашения о намерениях с инвесторами о реализации семи проектов на сумму 8 млрд рублей. Кроме того, «Т-Банк» построит там центр обработки данных. Еще свои производства в ОЭЗ планируют разместить компании «Геопласт Полимер», «Интеллектуальное производство» (PASSION) и т. д.

Ранее Воробьев отметил, что городской округ Серпухов — большой наукоград, он объединяет в себе огромное количество территорий, научных производств и сообществ.

«Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться», — добавил губернатор.