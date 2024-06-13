38 семей из Богородского округа переедут в новое жилье

Первые 38 семей получили ключи от новых квартир в доме № 14Б на улице Юбилейной в Ногинске. Сюда переселены жители из аварийных домов по адресам: ул. 3-го Интернационала, д. 226, 228, 230, ул. 1-я Жуковская, д. 5, ул. Советской Конституции, д. 23, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

«Такая возможность — переселять в новые комфортабельные квартиры с отделкой — появилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Благодарю жителей, кто на протяжении всего этого времени с пониманием относится к временным неудобствам. Наша глобальная задача — не останавливаться на достигнутом!» — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Вместе с главой округа вручал долгожданные ключи жителям Ногинска и первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.

«Для Подмосковья эта программа имеет огромное значение, и в целом в Богородском округе за 5 лет расселено более одной тысячи человек — 400 семей смогли переехать в новые квартиры. До конца года еще более 300 семей переедут в новостройки в городе Старая Купавна», — рассказал Туровский.

Всего в два новых дома, возведенных на улице Юбилейная в Ногинске, переедут 102 семьи. Это более 260 человек. Будет расселено более 4,5 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.