33 человека переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Свыше 640 кв. метров аварийного жилья расселили на минувшей неделе в пяти муниципалитетах Московской области. 33 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Расселение граждан происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Из аварийного жилья переселены 33 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 15 аварийных помещений в пяти округах Московской области», — говорится в сообщении.

Всего за неделю расселили 647,71 кв. метров аварийного жилья в Клину, Луховицах, Дмитровском, Электрогорском и Сергиево-Посадском округах.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.