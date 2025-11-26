3 семьям Коломны вручили ключи по программе переселения из аварийных домов

В Коломне при поддержке губернатора Андрея Воробьева успешно реализуется государственная программа, направленная на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. По этой программе планируется расселить 48 ветхих многоквартирных домов общей площадью свыше 32 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Срок расселения всех 48 домов установлен до 31 декабря 2029 года. Мы ускорим этот процесс. Жители получат благоустроенные квартиры значительно раньше установленного срока — до 1 сентября 2027 года», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В среду Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин вручили ключи от новеньких квартир в Подлипках трем коломенским семьям.

«Благодарю всех участвующих в нашем переселении за такой подарок, за прекрасное жилье. Это действительно для меня большая радость! Прекрасный район, в который я была влюблена, на самом деле, когда его только строили. Я очень хотела сюда переехать», — рассказала Наталья Шулика.

В новую двухкомнатную квартиру в Подлипках она переезжает вместе с мамой.

Всего в 2025 году администрация городского округа Коломна приобретает 30 благоустроенных квартир для 104 граждан, проживающих в аварийном фонде. 21 семья получит ключи от нового жилья до конца декабря, еще 9 квартир передадут новым владельцам в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.