2,8 тыс человек приобретут новое жилье по жилищным сертификатам в Подмосковье

Совсем скоро справят новоселье более 2,8 тыс. человек, выбравших жилищные сертификаты, для скорейшего переселения из аварийного жилья. Будет расселено более 52 тыс. кв. метров аварийного фонда, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Переселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Заявления на получение жилищных сертификатов поданы в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество в Шатуре (574), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (257), Ступине (230), Егорьевске (211), Воскресенске (194), Талдомском округе (151). Всего за данной мерой поддержки обратились 2 857 человек. В настоящее время ведется выбор нового жилья и оформление документации», — говорится в сообщении.

Общая расселяемая площадь аварийного фонда за счет данной меры поддержки составляет 52,1 тыс. кв. метров.

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — документ, который позволяет переселиться из аварийного жилья за счет государства. Купить можно новую квартиру, комнату или дом — неважно, от застройщика по ДДУ или на вторичном рынке. Также разрешено потратить сертификат на заключение договора подряда на строительство жилого дома.

Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.