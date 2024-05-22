2,8 тыс человек приобретут новое жилье по жилищным сертификатам в Подмосковье
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
Совсем скоро справят новоселье более 2,8 тыс. человек, выбравших жилищные сертификаты, для скорейшего переселения из аварийного жилья. Будет расселено более 52 тыс. кв. метров аварийного фонда, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Переселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Заявления на получение жилищных сертификатов поданы в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество в Шатуре (574), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (257), Ступине (230), Егорьевске (211), Воскресенске (194), Талдомском округе (151). Всего за данной мерой поддержки обратились 2 857 человек. В настоящее время ведется выбор нового жилья и оформление документации», — говорится в сообщении.
Общая расселяемая площадь аварийного фонда за счет данной меры поддержки составляет 52,1 тыс. кв. метров.
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — документ, который позволяет переселиться из аварийного жилья за счет государства. Купить можно новую квартиру, комнату или дом — неважно, от застройщика по ДДУ или на вторичном рынке. Также разрешено потратить сертификат на заключение договора подряда на строительство жилого дома.
Большой плюс программы в том, что приобрести квадратные метры можно в любом округе Подмосковья.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.