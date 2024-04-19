260 семей Сергиево-Посадского округа получат квартиры в строящемся доме

В рамках реализации госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» в Сергиевом Посаде по улице Владимирская строят новый дом для расселения жителей из аварийных домов округа, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

12-этажный дом на 273 квартиры в настоящее время готов почти на 50%. Ведутся монолитные работы первой секции 7-го этажа, второй и третьей секций 9-го этажа, на 5-м этаже выполняется кладка наружных стен. Расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит 10,7 тыс. квадратных метров.

Проектом благоустройства территории близ нового дома предусмотрено озеленение, организация зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Завершить строительство планируют в текущем году.

В новостройку переедут жители из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского Сергиева Посада, семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа. <…> Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.