17 новых школ откроют в Подмосковье в этом году
Фото - © МинстройМО
Продолжается реализация госпрограммы по строительству школ в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году откроется 17 новых школ в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В январе досрочно уже открыли школу на 1100 учеников в Ленинском городском округе в ЖК «ЭКО Видное». Школа вошла в состав образовательного комплекса СОШ № 11. В новом здании разместились блоки начальной школы на 400 мест и основной — на 700.
Остальные 16 объектов реконструкции и строительства:
- Школа на 825 мест в г. о. Зарайск;
- Школа на 1 100 мест в мкр.Павшинская пойма (мкр.15), г. Красногорск;
- Школа на 1 350 мест в Ленинском г. о., п. Развилка, квартал «Римский»;
- Школа на 1 100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г. о. Одинцовский;
- Реконструкция Внуковской школы со строительством пристройки на 350 мест в г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 20;
- Школа на 550 мест в г. Ступино, квартал «Надежда»;
- Пристройка на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина в г. Подольск, ул. Парковая, д. 16;
- Пристройка на 200 мест к зданию СОШ № 3 в г. Чехов, ул. Лопасненская;
- Реконструкция Немчиновского лицея со строительством пристройки на 950 мест в Одинцовском г. о., р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6;
- Воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1 100 мест и детского сада на 100 мест в г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 31;
- Реконструкция здания Гимназии № 13 со строительством пристройки на 300 мест в г. Долгопрудный, ул. Молодежная д. 10А;
- Реконструкция со строительством пристройки на 400 мест к школе № 1 в г. о. Королев, ул. Октябрьская, д. 10;
- Реконструкция Гимназии № 6 со строительством пристройки на 300 мест в г. Солнечногорск, ул. Банковская, 6а
- Воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест в г. о. Химки, мкр. Новогорск;
- Реконструкция здания школы № 5 со строительством пристройки на 550 мест в г. Ногинск, ул. Кирова, д. 3;
- Школа на 550 мест в г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко.
Благодаря такому масштабному строительству объектов образования в регионе в 2025 году появится более 11 000 новых ученических мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.