17 новых школ откроют в Подмосковье в этом году

В январе досрочно уже открыли школу на 1100 учеников в Ленинском городском округе в ЖК «ЭКО Видное». Школа вошла в состав образовательного комплекса СОШ № 11. В новом здании разместились блоки начальной школы на 400 мест и основной — на 700.

Остальные 16 объектов реконструкции и строительства:

Школа на 825 мест в г. о. Зарайск;

Школа на 1 100 мест в мкр.Павшинская пойма (мкр.15), г. Красногорск;

Школа на 1 350 мест в Ленинском г. о., п. Развилка, квартал «Римский»;

Школа на 1 100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г. о. Одинцовский;

Реконструкция Внуковской школы со строительством пристройки на 350 мест в г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 20;

Школа на 550 мест в г. Ступино, квартал «Надежда»;

Пристройка на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина в г. Подольск, ул. Парковая, д. 16;

Пристройка на 200 мест к зданию СОШ № 3 в г. Чехов, ул. Лопасненская;

Реконструкция Немчиновского лицея со строительством пристройки на 950 мест в Одинцовском г. о., р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6;

Воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1 100 мест и детского сада на 100 мест в г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 31;

Реконструкция здания Гимназии № 13 со строительством пристройки на 300 мест в г. Долгопрудный, ул. Молодежная д. 10А;

Реконструкция со строительством пристройки на 400 мест к школе № 1 в г. о. Королев, ул. Октябрьская, д. 10;

Реконструкция Гимназии № 6 со строительством пристройки на 300 мест в г. Солнечногорск, ул. Банковская, 6а

Воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест в г. о. Химки, мкр. Новогорск;

Реконструкция здания школы № 5 со строительством пристройки на 550 мест в г. Ногинск, ул. Кирова, д. 3;