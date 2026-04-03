14 семей в Дубне переехали в новое жилье по программе комплексного развития территорий

В Дубне уже третий год ведётся работа по расселению аварийного жилья и программе комплексного развития территорий, которая была инициирована "Единой Россией", сообщает пресс-служба партии.

На этой неделе был снесен барак 29 на улице Тверской, его жители первыми получили современные квартиры в новом квартале на этой же улице. Людмила Юсова с семьей переехала на 10 этаж в просторное жилье. До этого она жила более 40 лет без ванной комнаты и горячей воды. Спустя год после переезда делится впечатлениями.

«Мы переехали год назад в новый дом, живем просто прекрасно, квартира светлая, большая, теплая, всей семьей встретили новый год здесь. Думаю, с такими темпами, наша улица будет одна из лучших и любимейших», - говорит Людмила Юсова.

Сейчас улица Тверская преображается. Строительство домов на её чётной стороне завершилось, теперь подрядчик перешел на противоположную. Здесь будет возведен новый квартал – здания в едином стиле, с современными зонами отдыха, парковками. Но главное - в новые дома переедут жители оставшихся бараков.

«Продолжается реализация договора комплексного развития территорий, заключенного в 2024 году, предусматривающего расселение 8 аварийных домов по улицам Тверская и Октябрьская. В рамках данного проекта уже переселено 14 семей. В сфере расселения аварийного жилья организована оценка жилых помещений домов № 15, 17, 19, 21 по улице Заречная, признанных аварийными и подлежащими сносу», - отметил депутат Совета депутатов г.о. Дубна, руководитель фракции Единая Россия Павел Грек.

Остальные жители улицы Заречной будут расселены в рамках программы КРТ. Аналогичная работа ведется и на ул. Правды - жильцы аварийного дома 21 в конце этого года - начале следующего переедут в новые квартиры на Станционной. Что касается общих темпов строительства в городе, то 2025 год стал одним из самых результативных за последнее время: было введено более 43 тыс. кв. м жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.