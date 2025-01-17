10 семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Обладатели долгожданного документа — участники государственной программы Московской области «Жилище», в которую входят подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

«В этом году мы вручили 11 сертификатов. Я очень надеюсь, что они помогут решить жилищные вопросы. Поздравляю вас с прошедшими праздниками. Желаю следующий Новый год отметить уже в своих домах», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Для участия в программе «Жилище» семьям необходимо соответствовать нескольким требованиям: супругам не должно быть более 35 лет, семья обязательно должна проживать на территории Подмосковья, один из членов семьи должен быть зарегистрирован в Балашихе.

Реализовать сертификаты можно на всей территории Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.