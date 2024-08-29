сегодня в 18:54

Свыше 260 семей из аварийного жилья переедут в новое в Дмитрове до конца года

В микрорайоне ДЗФС подмосковного Дмитрова готовится к сдаче многоквартирный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас подрядчик завершает отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На площадке задействованы 168 рабочих и 3 единицы техники. На объекте завершается чистовая отделка квартир — ведется укладка ламината, плитки, сантехнические работы, устройство потолков. На прилегающей территории ведется устройство проездов и тротуаров», — уточняется в сообщении. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ».

В новостройку переедут 286 семей — более 680 человек, жители 16 аварийных домов микрорайона ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит около 11,4 тыс. кв. метров.

Ввод объекта планируется осуществить в октябре 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.