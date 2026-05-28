Вассерман заявил, что Европа не настроена на переговоры

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что европейские страны не готовы к реальным переговорам и настаивают на капитуляционных условиях для России, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению публициста, европейские политики не стремятся к диалогу и пытаются навязать собственные требования. Он считает, что в Европе уверены в поражении России и не рассматривают переговоры как равноправный процесс.

«Европа пребывает в какой-то параллельной реальности. Поэтому пока вести с ней переговоры – в лучшем случае бессмысленно. Все публично заявляемые Европой темы переговоров сводятся, по сути, к одному: «Вот вам наши условия вашей капитуляции». Переговоров как таковых они не предвидят и не хотят. Они искренне убеждены, что мы рано или поздно проиграем, и чем раньше мы это осознаем, тем легче им будет. В нашем поражении они уверены, извините, на 146 %», – объяснил депутат.

Вассерман также прокомментировал происхождение мема «146 %». По его словам, резонансная цифра появилась из-за технической ошибки при обработке данных.

«Кстати, насчет этих знаменитых 146 %. Это на самом деле следствие ошибки человека, программировавшего таблицу в Excel для вывода результатов голосования. Там уже ввели результат по более крупному региону, а численность населения осталась от предыдущего. Поэтому и получился такой нелепый результат. Правильно было, чтобы результат высвечивался только после ввода всех сведений по региону», – заключил Вассерман.

