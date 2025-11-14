В Подмосковье стоимость патента на работу иностранцам хотят увеличить до 10 тыс руб

Мособлдума планирует на заседании, которое пройдет 20 ноября, рассмотреть законопроект, которым устанавливается региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Планируется, что стоимость патента на работу для иностранных граждан в следующем году увеличится с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы сохраняем единый подход с Москвой, с 1 сентября этого года действует норма, которая позволяет иностранцам работать по одному патенту и в Москве и Московской области. Заработные платы в Московской области, как и в столице, показывают уверенный рост. Соответственно, иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов добавил, что увеличение стоимости патента в следующем году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет Московской области 4,9 млрд рублей.

В Подмосковье узнать о наличии или отсутствии патента и постановке на миграционный учет иностранные граждане и их работодатели могут на специальном сервисе oplatipatent.ru. Там же можно проверить статус оплаты патента, а также оплатить его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.