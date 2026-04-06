В Подмосковье стартовал конкурс работодателей для ветеранов

Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий» стартовал в Подмосковье 6 апреля. Его проводят во второй раз после принятия закона о квотировании рабочих мест для ветеранов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в прошлом году в конкурсе участвовали более 30 организаций. По его словам, проект формирует ориентир для бизнеса и демонстрирует эффективные практики трудоустройства ветеранов.

«Задача государства и бизнеса – помочь реализовать себя вернувшимся с фронта бойцам и найти применение тем качествам, которые они получили, отстаивая честь своей страны», — подчеркнул Андрей Голубев.

Работодателей оценят по десяти критериям, среди которых численность трудоустроенных ветеранов, уровень их заработной платы, наличие соцпакета, программы обучения и адаптации, а также поддержка семей сотрудников. Учитывается и наличие трехстороннего соглашения с Центром занятости населения Московской области и филиалом фонда «Защитники Отечества».

Первый этап продлится до 15 июня 2026 года. Участникам необходимо направить анкету и дополнительные материалы на электронную почту zdravmod@yandex.ru. Итоги подведут до 3 августа, церемония награждения пройдет не позднее 20 сентября. Победителям присвоят статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.