В Подмосковье обновят 11 учреждений культуры в 2025 году

В Московской области продолжают преображать учреждения культуры. Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, в этом году проходит реконструкция двух культурно-досуговых учреждений — Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и Дома культуры «Белая Дача» в Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Что касается капитального ремонта, то до конца года планируется закончить работы в 11 учреждениях культуры. Среди них — культурно-досуговый центр «Заря» в Балашихе. Работы, на которые выделено из регионального и муниципального бюджетов порядка 600 млн. рублей, ведутся с конца 2023 года. Регулярно инспектирую ход ремонтных работ. Вместе с главой Сергеем Юровым вновь посмотрели, как преобразилось здание с крайнего визита, который был в ноябре 2024 года», — рассказал Брынцалов.

Парламентарий отметил, что на данный момент основные строительные работы практически завершены, подрядчик занимается финишной отделкой и монтажом оборудования.

После завершения капремонта в здании появится единый центр, где жители микрорайона Заря смогут совмещать досуг с получением дополнительного образования.

Как отметил Сергей Юров, помимо культурно-досугового центра, здесь заработает детская школа искусств и библиотека. Заниматься в КДЦ «Заря» смогут порядка 2 тысяч человек.

«Это знаковое место для жителей бывшего военного городка. Когда-то это был Дом офицеров ВВС. Здание было построено в 1974 году и с тех пор оно стало культурной точкой притяжения в микрорайоне. Здесь регулярно проходили концерты, лектории, театральные постановки и мастер-классы. И, конечно, жители сейчас очень ждут открытия, чтобы проводить досуг уже в современном и комфортном здании. Завершить строительные работы планируем к 9 мая, а открыть ДК уже этим летом», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.