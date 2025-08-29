В Подмосковье капитально ремонтируют 17 домов культуры

Трансформацию сферы культуры Московской области обсудили в Электростали. В центральной городской библиотеке им. К. Г. Паустовского профильный комитет Мособлдумы собрал представителей сферы культуры из 30 городских округов Подмосковья, чтобы обсудить, как меняется направление, в котором трудятся порядка 22 тысяч человек и перенять лучшие практики. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Линара Самединова отметила, что данный городской округ был выбран неслучайно. Электросталь в 2024 году получила премию «Прорыв года» по работе с одаренными детьми, здесь реализуются практически все ключевые программы в сфере культуры.

«Перед совещанием мы посетили несколько объектов. Один из них — школа креативных индустрий, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Это будет вторая такая школа в Подмосковье, в которую поступят 60 учеников по трем направлениям. Оценили, как проходит капремонт Культурного центра „Октябрь“ — одного из крупнейших объектов культуры региона. Также увидели, как восстанавливают музыкальную школу. В целом в городском округе уделяется повышенное внимание сфере культуры, тут точно есть чем поделиться с другими муниципалитетами», — рассказала Линара Самединова.

Депутат отметила, что библиотека, в которой состоялось расширенное заседание, также прошла трансформацию: она стала модельной — с новым интерьером и цифровыми сервисами. На заседании подробнее обсудили работу цифровых платформ «Дома культуры Подмосковья», «МОе. Пространство», «Парки Подмосковья», «Библиотеки Подмосковья». Особое внимание уделили переходу учреждений культуры к единому стилю, обновлению билетной системы, созданию новых экскурсий, а также обучению и подбору компетентных кадров.

Для того чтобы сотрудники работали в комфортных условиях, а жителям было приятно приходить, в регионе строят новые и ремонтируют старые объекты культуры. Например, сейчас в Подмосковье капитально ремонтируются 17 ДК.

«Также капремонт ведется в 14 ДШИ, а для 58 школ искусств приобрели новые музыкальные инструменты. 2025 год губернатор Андрей Воробьев ознаменовал годом трансформации Подмосковья. Мы продолжим следить за тем, как выполняются поручения, как преобразуется инфраструктура, внедряются цифровые решения, какие показатели эффективности достигаются, как реализуются нацпроекты и госпрограммы», — подытожила Линара Самединова.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.