В Подмосковье 153 ученых получили соципотеку с 2021 года

В Московской области с 2021 года сертификаты социальной ипотеки получили 153 молодых ученых и уникальных специалиста. О мерах поддержки научного сообщества в День космонавтики, 12 апреля, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

12 апреля в России отметили День космонавтики. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье по праву называют колыбелью отечественной космонавтики.

«Именно здесь, на нашей земле, прокладывался путь к звездам», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в регионе работают десятки предприятий ракетно-космической отрасли, в том числе НПО Лавочкина в Химках, РКК «Энергия» в Королеве и «НПО машиностроения» в Реутове. По его словам, предприятие с более чем 80-летней историей внесло значительный вклад в создание крылатых ракет, орбитальных станций «Алмаз» и ракет-носителей «Протон» и «Стрела».

«Чтобы такие прорывы продолжались, необходимо создавать условия для людей. В Московской области выстроена эффективная система мер поддержки ученых и специалистов», — подчеркнул председатель думы.

С 2021 года жилищные сертификаты по программе «Социальная ипотека» получили 153 молодых ученых. Участники оплачивают только проценты по кредиту, а основной долг погашает правительство Московской области. Среди условий — возраст до 35 лет, стаж работы не менее одного года в подмосковной организации и возможность оформить ипотеку.

В регионе также действует ежегодная премия губернатора за коммерциализацию научных разработок размером 1 млн рублей. За пять лет ее лауреатами стали 217 человек. Премию для молодых ученых и специалистов с 2021 года получили 92 исследователя. Кроме того, предусмотрены гранты правительства Московской области до 10 млн рублей при условии софинансирования проекта не менее 50% на первом этапе.

В 2026 году Долгопрудный получил статус наукограда. В Жуковском создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, где уже открыта первая очередь площадью 2,5 тыс. квадратных метров и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.