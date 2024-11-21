Звезду «Слова пацана» Копейкина заметили на премьере сериала про 90-е в шубе

Звезда «Слова пацана» Копейкин пришел на премьеру сериала про 90-е в шубе

Актер из «Слова пацана» Слава Копейкин посетил премьеру сериала про 1990-е годы в длинной шубе. С ним была девушка — артистка Яна Енжаева, сообщает « Кино Mail ».

Копейкин был на мероприятии, посвященном выходу сериала «Дети перемен». Премьера прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Слава Копейкин был одет в черный смокинг, светлую рубашку с бабочкой. Сверху актер надел черную шубу почти до пола.

Сериал «Дети перемен» рассказывает про 1990-е годы. В проекте Копейкин исполнил роль Пети. У него есть мать Флора, а также братья — Руслан и Юра. Ребята всегда защищают друг друга. Но однажды у одного из сыновей появляются новые приятели и секреты от родственников.

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