Звезда «Универа» Кожевникова озвучила, благодаря кому добилась успеха в карьере

Звезда сериала «Универ», актриса и общественный деятель Мария Кожевникова рассказала, что ее главным кумиром всегда являлась гимнастка Яна Батыршина, благодаря которой она смогла добиться больших успехов в карьере, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Яна была звездой художественной гимнастики. Я и сама начала из-за нее заниматься этим красивым видом спорта. Мне так хотелось быть на нее похожей и достигать тех же результатов. И судьба, наверное, была ко мне благосклонна, потому что в 13 лет меня с ней свела жизнь. Конечно, Яна была постарше, но мы с ней очень подружились и стали лучшими подругами. Поэтому мой же кумир стал мне очень близким человеком», — рассказала Кожевникова.

Актриса считает, что в свое время сделала правильный выбор, когда стала брать пример со знаменитой гимнастки. Она считает, что многое в жизни сложилось благополучно именно благодаря Батыршиной, которая личным примером показывала, что всегда нужно двигаться только вперед. Этот факт позволил Кожевниковой не сдаваться на пути к мечтам и воплощать их в реальность.

Ранее Кожевникова призвала ужесточить в России меры в отношении бездомных собак. Актриса подчеркнула, что данную проблему вряд ли получится решить так, чтобы довольными остались абсолютно все.