Мария Кожевникова призвала к ужесточению мер в отношении бродячих собак

Кожевникова: проблему бездомных собак нельзя решить так, чтобы всем угодить

Известная российская актриса, многодетная мать и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова высказалась за ужесточение мер по отношению к бездомным животным, в частности, собакам. Это заявление прозвучало на фоне новостей о том, что в ряде российских регионов был принят закон, разрешающий усыпление бродячих животных, сообщает «Абзац» .

Кожевникова поделилась личным опытом, рассказав о случае нападения агрессивной собаки. Она убеждена, что необходим бескомпромиссный подход к решению этой проблемы.

«Проблему нельзя решить так, чтобы всем угодить. Нет волшебной палочки, благодаря которой дикие псы станут добрыми. Я всегда на стороне детей, в первую очередь — безопасность», — подчеркнула экс-депутат.

Она рассказала, что в детстве она лично помогала девочке, на которую внезапно напала бездомная собака. По ее словам, ей самой потребовалась медицинская помощь.

«Это какой-то ужас. Еще повезло, что собака не была бойцовой породы. Когда беда происходит с близким человеком, мнение меняют даже те, кто против отлова», — высказалась Кожевникова.

Актриса настаивает на том, что решение о дальнейшей судьбе каждой собаки должна принимать специальная комиссия, состоящая из экспертов в области зоопсихологии.