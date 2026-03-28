Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел заявила, что не принимала наркотики

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел сказала, что не употребляла запрещенные вещества. Она не причастна к делу, по которому была задержана, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал СМИ Evrensel.

Эрчел выступила в суде. Также сдала образцы крови и волос. Затем девушку отпустили.

Еще актриса прошла тест на запрещенные вещества.

25 марта Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на задержание артистки. Тогда она находилась за рубежом.

27 марта Эрчел задержали в Стамбуле после того, как она туда прилетела. Актриса дала показания в суде.

С 2025 года в Турции идет антинаркотический рейд. Местные силовики борются с дилерами запрещенных веществ. Были задержаны 20 человек, среди которых популярные актеры, крупные бизнесмены и другие влиятельные турки.

