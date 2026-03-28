Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел заявила, что не принимала наркотики
Фото - © kinopoisk.ru
Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел сказала, что не употребляла запрещенные вещества. Она не причастна к делу, по которому была задержана, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал СМИ Evrensel.
Эрчел выступила в суде. Также сдала образцы крови и волос. Затем девушку отпустили.
Еще актриса прошла тест на запрещенные вещества.
25 марта Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на задержание артистки. Тогда она находилась за рубежом.
27 марта Эрчел задержали в Стамбуле после того, как она туда прилетела. Актриса дала показания в суде.
С 2025 года в Турции идет антинаркотический рейд. Местные силовики борются с дилерами запрещенных веществ. Были задержаны 20 человек, среди которых популярные актеры, крупные бизнесмены и другие влиятельные турки.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.