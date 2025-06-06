Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус посетила Москву

«Я всегда говорил тебе, что никогда не повезу тебя в Диснейленд, но однажды я повезу тебя в Кремль», — делятся 66-летняя актриса и ее сын на видео с Красной площади, опубликованного в Instagram*.

Также звездная семья посетила церкви и опубликовала совместную фотографию в ресторане с панорамным видом на российскую столицу.

Первый визит Луселии Сантус в Москву состоялся в 2018 году. По ее словам, актриса с детства мечтала посетить страну, в которой ее героиня стала особенно любима. Она была очень впечатлена новогодним оформлением мегаполиса.

Ранее стало известно, что звезда бразильских мыльных опер Доринья Дюваль, которая отсидела срок за убийство третьего мужа, скончалась в 96 лет от рака поджелудочной железы.

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