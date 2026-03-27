Зумеры в Непале привели к власти рэпера Балендру Шаха. Он присягнул стране в качестве премьер-министра в результате победы на выборах в государстве после протестов молодежи, которые прошли в 2025 году, сообщает BBC .

Шах пообещал избирателям перемены. В прошлом народ страны был недоволен коррупцией, кумовством и правлением элиты.

Рэпер был мэром Катманду три года. Потом он объединился с Национальной партией Сватантра и стал кандидатом в премьер-министры. После этого выиграл на всеобщих выборах в марте.

Протесты в Непале были 8 сентября 2025 года. Молодежь массово вышла на улицы под лозунгами борьбы с коррупцией. Затем митинги переросли в беспорядки и погромы. Один из главных поводов — введенный властями запрет на использование социальных сетей.

Митинг назвали «Демонстрацией поколения Z». 9 сентября 2025 года премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и президент государства Рамчандра Паудель подали в отставку.

