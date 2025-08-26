Зумеры стали выбирать 60-секундные мини-драмы вместо обычных сериалов

Среди молодежи набирают популярность 60-секундные мини-драмы. Платформы с такими короткими сериалами обгоняют Netflix и HBO Max по росту числа пользователей, сообщает Baza со ссылкой на The Washington Post.

Площадки выпускают вертикальные многосерийные ролики. Названия у них зачастую длинные: «„Тайная суррогатная мать для короля мафии“ и „Беременна от отца моего бывшего парня-профессора“. Сюжет полностью соответствует названию.

В таких мини-сериалах слабая актерская игра, сюжет банален, но эпатажен, за счет чего и привлекает внимание. Некоторые ролики набирают по нескольку миллионов просмотров. Например, мини-сериал «Как приручить серебристого лиса» посмотрели 356 млн человек, а второй сезон сериала «Одни из нас», который входит на канале HBO, собрал всего 90 млн просмотров.

Производство мини-роликов намного бюджетнее, чем настоящих сериалов. Авторы тратят на создание коротких историй от 100 долларов до 250 тыс. долларов. При этом такой контент окупается, а подписка на сервисы дороже. Например, платформа MyDrama заявила, что ее ролики зарабатывают до 15 млн долларов.

