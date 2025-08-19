Опубликован актерский состав на роли семьи Уизли в новом «Гарри Поттере»

сегодня в 19:31

HBO показал фото актеров на роль семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Телеканал HBO раскрыл имена актеров, которые исполнят роли представителей рыжеволосого семейства Уизли в новом сериале о юном волшебнике Гарри Поттере. Компания выбрала малоизвестных британских актеров с рыжими волосами, при этом место на роль Артура Уизли пока свободно, сообщает The Hollywood Reporter .

Согласно анонсу, Рона Уизли сыграет Аластер Стаут, а близнецов Фреда и Джорджа — Тристан и Габриэль Харланды. Пока остается неизвестным, кто исполнит роль главы семейства — Артура Уизли.

HBO продолжает постепенно раскрывать актерский состав ожидаемого телесериала, знакомя зрителей с исполнителями ключевых ролей. В производстве телеадаптации знаменитой волшебной саги появились новые лица. По последним данным, роль Джинни Уизли исполнит Грейси Кокрейн, а ее экранным братом Перси станет Руари Спунер.

Производство первого сезона уже началось на британских площадках. Зрителям придется набраться терпения, премьера ожидается только в начале 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото актера Ника Фроста в роли Хагрида, а актер дубляжа «Гарри Поттера» Вадим Андреев отказался озвучивать ремейк-сериал.