Зоозащитница Еремеева: авторам «Моего любимого чемпиона» грозит наказание

В фильме «Мой любимый чемпион» конь, задействованный в съемках, исполнил трюк, в ходе которого упал на спину и уронил наездницу. Зоозащитница Ольга Еремеева отметила, что подобное обращение с животными во время съемочного процесса является абсолютно недопустимым, пишет «Вечерняя Москва».

Есть мнение, что для придания реалистичности падению животному специально были связаны ноги. Еремеева на этот счет отметила, что в XXI веке существуют все необходимые технологии для реализации любых спецэффектов притом без нанесения вреда здоровью живых существ.

«Это, конечно, просто сумасшедшее преступление, которое заслуживает общественного порицания. Я считаю, что правоохранительные органы должны провести расследование по статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — возмутилась Еремеева.

Защитница животных подчеркнула, что показанный на экране трюк был крайне опасен и мог нанести серьезные травмы коню, весящему около тонны.