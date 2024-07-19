Золотую коллекцию «Ленфильма» покажут в Санкт-Петербурге

21 июля,на Елагином острове в Санкт-Петербурге стартует программа «Золотая коллекция „Ленфильма“». Она пройдет в пространстве Art Space&Co в парке культуры и отдыха им. Кирова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект приурочен к 110-летию знаменитой киностудии и реализуется бесплатно — посмотреть кино под открытым небом смогут все желающие. Также для посетителей парка проведут лекции и мастер-классы.

В ходе программы артисты театра и кино Степан Пивкин, Юлия Прохорова и Вячеслав Коробицин раскроют секреты актерского мастерства. Руководитель пресс-службы «Ленфильма» Артемий Аграфенин также расскажет, как актеры «Полосатого рейса» общались с тиграми, старик Хоттабыч творил чудеса, а на съемках «Человека-амфибии» провели первые в мире подводные съемки.

Мероприятие бесплатное, но стоимость входа в парк не меняется. Ее лучше уточнять на сайте или у администрации.