Зима из «Слова Пацана» рассказал о съемках в новом сериале

С 1 августа на платформе KION стартовал новый сериал «Она такая классная». Главный герой, 18-летний Леня, страдает расстройством аутистического спектра и случайно натыкается на вебкам-модель Алексу Люкс, в которую влюбляется. Актеры, исполняющие главные роли в этом сериале — Лев Зулькарнаев (Леня), известный по роли Зимы из «Слова Пацана», и Денис Прытков (сосед Лени, Артем), которые дали совместное интервью «Снобу» .

Лев поделился, что для съемок в фильме ездил в фонд «Антон тут рядом», где провел 5 дней в качестве волонтера. По его словам, для него было очень важно пообщаться с ребятами с аутизмом, чтобы полностью погрузиться в роль. Примечательно, что многие «фишки» актер брал не от людей с расстройством аутистического спектра. Лев привел в пример бесшумный смех — он поделился, что так смеялась его бывшая девушка.

Денис же рассказал, что перед ним стояла более простая задача. Ему необходимо было приспособиться, понять, когда его герой Артем начинает понимать Леню, как он внутренне вырастает. Он вспомнил фильм «Человек дождя», который охарактеризовал как очень связанный с их историей.

По словам Льва, ключевая цель в этом плане — это реализация творческой идеи. Жанр сериала задумывался как драмеди, но актеру хотелось бы, чтобы картина дала публике почву для размышлений.

В России отношение к людям с особенностями остается сложным, считает Зулькарнаев. Денис Прытков поддержал своего коллегу, отметив, что если сериал поможет раскрыть тему аутизма и повлиять на чьи-то взгляды, то это будет замечательно.

Также артисты задумались о совместном проекте — антологии «Как не стать актером», который они пообещали воплотить в жизнь. Проект подразумевает их личные наблюдения о том, как нельзя вести себя на съемочной площадке — это нечто похожее на «Вредные советы» писателя Григория Остера.

«Если хотите запороть сцену, просто постарайтесь не открывать ее до начала смены. Если чего-то не знаете, просто лейте воду», — привел примеры Денис.