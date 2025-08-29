Журналист Верник заявил, что Щедрин в последние годы жизни веял молодостью

Как отметил Верник, Щедрина модно считать выдающимся композитором и классиком, который оказал немалое влияние на отечественную и мировую музыку. Также, по мнению журналиста, он тот самый классик, которых сейчас не так много.

Более того, Верник вспомнил, как последний раз они несколько месяцев назад общались с артистом по телефону. Тогда он заметил, как Щедрин в своем возрасте говорит очень молодым, свежим и энергичным голосом. В последнее время у него даже были проблемы со зрением, но внутри жила молодая энергия.

«К счастью, его музыка продолжает жить, а значит, Щедрин будет жить с нами и дальше», — заявил журналист.

Также, по мнению Верника, артист писал сложную, многомерную и сильную музыку, заставляющую задуматься. Он сочинял музыку для оперы, балета и симфонического оркестра, и каждый раз выходил шедевр.