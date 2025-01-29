«Живу свою лучшую жизнь»: Ида Галич рассказала, что беременна вторым ребенком
Известный блогер Ида Галич рассказала, что беременна вторым ребенком от бизнесмена Олега Ледвича, сообщает «СтарХит».
Галич решила продемонстрировать свой округлившийся живот на показе YANINA Couture, который состоялся в рамках недели моды в Париже. Блогер появилась на мероприятии в облегающем черном платье с крупными цветами на плечах.
«Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали», — написала Галич в своем личном блоге.
Друзья и поклонники Галич поспешили выразить свои поздравления с грядущим прибавлением в комментариях. В свою очередь блогер поблагодарила всех за теплые слова.
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