«Живу свою лучшую жизнь»: Ида Галич рассказала, что беременна вторым ребенком

Галич решила продемонстрировать свой округлившийся живот на показе YANINA Couture, который состоялся в рамках недели моды в Париже. Блогер появилась на мероприятии в облегающем черном платье с крупными цветами на плечах.

«Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали», — написала Галич в своем личном блоге.

Друзья и поклонники Галич поспешили выразить свои поздравления с грядущим прибавлением в комментариях. В свою очередь блогер поблагодарила всех за теплые слова.

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