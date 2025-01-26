Анна Асти снова выступает за 10 млн рублей на корпоративах

Певица Анна Асти снова повысила стоимость своего выступления на корпоративах до 10 млн рублей. Из-за скандала с голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой артистка снижала цену на 3 млн, сообщает SHOT .

В прошлом году после скандала с голой вечеринкой на выступления упал спрос, поэтому певице пришлось снизить цену. А сейчас стоимость восстановилась.

Условия приезда на корпоратив Анна Асти также вернула. Теперь в райдер входят перелеты бизнес-классом с VIP-проходом, дорогие тонированные автомобили, просторные номера в пятизвездочных гостиницах. Кроме того, певице нужны горячие блюда, швейцарский шоколад и фрукты.

Если выступление предполагается за пределами РФ, то Асти хочет 200 долларов суточных, а также каждому члену команды — по 100 долларов. Кроме того, ей нужны три сим-карты с безлимитным интернетом.

В гримерке по райдеру у певицы должны быть элитный алкоголь (Remy Martin XO, Jack Daniels, Moet Chandon), разные закуски и ананасово-сельдереевый фреш. Съемка выступления должна быть согласована, за нарушение прописан штраф в 1 млн рублей.

Скандальная «голая вечеринка» состоялась в московском клубе в 2023 году. Из-за организации мероприятия блогер Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала. На вечеринку были приглашены различные известные артисты, среди которых Филипп Киркоров и Лолита.