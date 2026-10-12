Спортсмены Подмосковья выиграли девять медалей чемпионата России по слалому

Сборная Московской области завоевала четыре золота, два серебра и три бронзы на чемпионате России по гребному слалому. Турнир прошел с 7 по 11 октября в поселке Богородское Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате России по гребному слалому, который прошел 7–11 октября на Богородском канале в поселке Богородское Московской области.

Алексей Попов победил в каноэ-одиночке, Игорь Михайлов — в каяке-одиночке. Оба представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта. Вместе они также выиграли соревнования мужских двоек. Четвертое золото в мужской командной гонке завоевали Даниил Замятин, Игорь Михайлов и Алексей Попов.

Серебро получили Игорь Михайлов в каноэ-одиночке и Александр Попов в каяке-одиночке. Бронзу завоевали смешанный экипаж Игоря Михайлова и Марины Новыш, а также женское трио Вероники Балаевой, Марины Новыш и Елизаветы Рябиковой. Еще одну бронзовую медаль Михайлов выиграл в мужском каяк-кроссе.

Чемпионат завершил сезон Всероссийских соревнований и собрал команды из 16 регионов. В квалификации классического гребного слалома спортсмены выполнили более 230 заездов, в каяк-кроссе участвовали более 120 лодок. Богородский канал — одна из главных тренировочных баз российских слаломистов. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.