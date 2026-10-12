Жители Подмосковья могут получать письма от ведомств через почтоматы

Письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств теперь можно забрать в почтоматах отделений Почты России в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья теперь могут самостоятельно получать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств в почтоматах отделений Почты России. Обращаться к оператору не нужно: получение занимает несколько секунд.

Когда отправление готово к выдаче, клиенту приходит пуш-уведомление или СМС со сроком хранения и кодом для получения. Услуга доступна адресатам, чей номер телефона указали при отправке. Забрать корреспонденцию можно в часы работы отделения. Несколько отправлений для одного получателя кладут в одну ячейку.

«Мы расширяем возможности для клиентов, чтобы все больше услуг, доступных до того только через оператора, можно было получать альтернативными способами, быстрее и удобнее. Почтоматы пользуются большой популярностью: с начала 2026 года из них забрали уже более 1,5 млн отправлений», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Письма и бандероли начали поступать в почтоматы в августе 2026 года. До этого через них можно было получать только посылки и мелкие пакеты. Сервис позволяет забирать отправления без участия оператора менее чем за минуту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.