Жители Подмосковья могут полностью оформить запись в кружки ДК онлайн

Жители Московской области с 2025 года могут записаться в творческие кружки домов культуры и подписать все необходимые документы онлайн, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 2025 года жители Подмосковья получили возможность полностью дистанционно оформлять вступление в творческие кружки домов культуры. Теперь для записи и подписания договора достаточно воспользоваться платформой «Дома культуры Подмосковья» и подтвердить документы электронной подписью через портал «Госуслуги Московской области».

Ранее после подачи заявки онлайн требовалось лично посещать учреждение для оформления бумаг. Благодаря новой системе этот этап стал необязательным. За несколько месяцев более 65 тысяч человек воспользовались цифровой записью и подписали документы удаленно.

Жительница деревни Нестерово Марина Морозова отметила, что раньше оформление занимало много времени и требовало личного визита, а теперь процедура занимает всего несколько минут. Методист ДК «Дорохово» Наталья Варганова добавила, что переход на электронные договоры значительно упростил работу сотрудников и позволил собирать всю информацию о кружках и участниках в единой системе.

Внедрение цифровых сервисов — часть программы модернизации культуры в регионе. В рамках проекта «Формула современного ДК» в 50 домах культуры уже появились современные зоны отдыха, бесплатный Wi-Fi и места для зарядки гаджетов. Также жители могут арендовать залы для репетиций и концертов через сервис «Открытый ДК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.