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Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парках

С 23 по 29 июня в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, с 27 по 29 июня в Центральном парке культуры и отдыха жителей города ждут творческие мастер-классы и настольные игры. Любителей спорта приглашают на скандинавскую ходьбу с Еленой Александровой, самбо, йогу и забег 5Верст. Также в парке пройдет детская дискотека и ретро-дискотека «Молоды душою» 50+.

27 июня для гостей парка «Киово» проведут викторину, мастер-класс, физкульт-минутку, квест «Мафия» и детскую дискотеку. На 29 июня запланирована хатха-йога.

С 24 по 28 июня в Лобненском лесопарке жителей ждут настольные игры, мастер-класс, физкульт-минутка, настольный теннис и занятия с кинологом по бытовому послушанию.

24 и 25 июня для посетителей парка «Река времени» состоятся «Веселые старты», викторины, квест, физкульт-минутка, анимационная программа и викторины.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Вход свободный.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.