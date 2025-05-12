Жителей Люберец приглашают в парки на мастер-классы, концерты и выставки

В парках городского округа Люберцы с 12 по 18 мая пройдут развлекательные и культурно-просветительские мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

12 мая в Наташинском парке пройдут спортивные эстафеты и разминка для самых маленьких, а также скандинавская ходьба для старшего поколения. 13 мая приглашаем на военно-патриотическую программу к 80-летию со Дня Победы — в парке состоится выставка «Ветераны города Люберцы», мастер-класс по созданию голубя мира, игровая программа, викторина о Великой Отечественной войне, а также концертно-патриотическая программа группы STKids. В пятницу также пройдут оздоровительные занятия для долголетов, а еще состоится зажигательный концерт ко Дню рождения артистки Ольги Барабановой «Барабанова, давай!» с участием приглашенных исполнителей.

В Парке сказок 12 мая пройдет сказочная программа по мотивам произведения «Белоснежка и 7 гномов». Посетителей ждут анимационная программа, шахматный турнир и эстафеты с сувенирами. Во вторник в парк прилетят Баба-Яга и Кикимора… Они проведут анимационную программу, велозаезд и заезд на самокатах, а также викторину с призами от Благотворительного сообщества «Школа Абсолютно Неравнодушных Семей». 17 мая приглашаем всех хозяев собак и кошек посетить мобильную станцую по чипированию, вакцинированию и регистрации домашних животных.

В Центральном парке в понедельник и пятницу традиционно пройдет скандинавская ходьба для старшего поколения, в субботу забег на 5 километров и фланкировка шашкой. Во вторник и среду для юных посетителей парка пройдут спортивные разминки, игровые, викторины и творческие мастер-классы. 15 мая на круглой сцене состоится концерт к 80-летию со Дня Победы, а 18 мая военно-патриотический фестиваль хорового исполнения «Парки поют».

Лесопарк «Лесная опушка» ждет детей и взрослых 13 и 14 мая на спортливные, развлекательные программы, а также на мастер-класс по изобразительному искусству. В субботу у воркаут-площадки состоится забег 5 верст Томилинский.

В парке Малаховское озеро 13 мая активности будут целый день. Это и игровые программы, рисование мелками, викторины, спортивное ориентирование и другие интересные занятия.

Возрастное ограничение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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