Жителей и гостей Электростали приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

В программе — основы скандинавской ходьбы, после чего пройдет занятие по мышечно-суставной гимнастике. Вечером все желающие смогут насладиться концертом вокального коллектива «Созвучие».

7 марта, в преддверии международного женского дня, для детей и родителей пройдет мастер-класс «Букет из конфет».

В субботу, 8 марта, пройдет еженедельное беговое мероприятие «5 верст». Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки, преодолеть дистанцию можно в комфортном темпе — пробежать, пройти пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Участники проекта не соревнуются друг с другом, а ставят свои личные рекорды, улучшая свой результат.

В этот же день в павильоне для мастер-классов состоится концертная программа Анны Галкиной «Ягодка всегда». Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.